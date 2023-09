San Matteo 2023, bagno di folla alla processione: la diretta

Folla di fedeli, oggi pomeriggio, a Salerno, per la processione in onore di San Matteo. E’ la seconda dopo il Covid. Intorno alle 18:05, le statue del Santo Patrono, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’Ante e San Fortunato sono uscite fuori dall’atrio del Duomo alla presenza dell’Arcivescovo Andrea Bellandi, che ha elogiato la semplicità e affabilità del cardinale Zuppi augurandosi che queste siano le caratteristiche della processione. Presenti, fra gli altri, alla processione il sindaco Vincenzo Napoli, la vice sindaca Paky Memoli, l’assessore comunale Paola De Roberto, la consigliera comunale Vittoria Cosentino, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, il presidente della Provincia Franco Alfieri.

La diretta

Alle ore 18.30, in via Mercanti, lancio di coriandoli dai balconi in onore del Santo Patrono della città. Alle ore 18:45, la statua di San Matteo, insieme alle altre, è giunta in Piazza Portanova, dov'è stata accolta con applausi e preghiere. Immancabili le giravolte

In aggiornamento