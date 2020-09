Festeggiamenti per San Matteo, al via gli interventi di sanificazione al Duomo

In occasione dei festeggiamenti odierni, seppur in forma ristretta, in onore di San Matteo (Santo Patrono di Salerno), l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si è organizzata per porre in essere tutte le misure di prevenzione e sicurezza contro la diffusione del Covid-19.

La bonifica

Nella giornata di ieri l’impresa salernitana “King Multiservice” ha effettuato l’intervento di sanificazione e disinfezione degli ambienti e degli arredi del Duomo e della Cripta, con l’impiego di prodotti certificati e registrati a presidio medico-chirurgico (ad azione battericida, virucida, fungicida), di macchinari ed attrezzature specifiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uso delle immagini non è autorizzato

Gallery