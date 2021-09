San Matteo in piazza della Libertà: comincia il montaggio del palco

Fervono i preparativi per l'allestimento del grande palco in piazza della Libertà, che il 21 settembre ospiterà il solenne Pontificale in onore di San Matteo, patrono di Salerno

Fervono i preparativi per l'allestimento del grande palco in piazza della Libertà, che il 21 settembre ospiterà il solenne Pontificale in onore di San Matteo, patrono di Salerno.

I dettagli

Le foto che pubblichiamo, realizzate da Antonio Capuano, documentano i lavori in corso. Gli operai cominciano a predisporre anche le sedie che dovranno poi essere utilizzate dai fedeli. Oltre alla Messa, ci sarà anche un concerto di musica classica con l'orchestra del teatro Verdi e il maestro Oren. Nel frattempo, sono in corso di svolgimento ulteriori prove di carico anche sulla rampa tra piazza della Libertà e il lungomare. Sono stati, infine, creati percorsi tattili per non vedenti su tutto il marciapiede al molo Manfredi fino alla stazione marittima. Si lavora ai giardini goccia: piantati i platani e sculture di papaveri.