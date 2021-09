Celebrazioni ed eventi in onore di San Matteo: il programma 2021 a Salerno

La giunta comunale ha dato il via libera anche per il concerto di musica sacra del maestro Daniel Oren, in piazza della Libertà

Divulgato il programma dei festeggiamenti 2021 in onore del Patrono di Salerno, San Matteo: pur senza la tradizionale processione, a cui è stato necessario rinunciare per il rispetto delle norme anti-Covid, infatti, tanti gli appuntamenti resi noti dall'arcidiocesi di Campagna-Salerno-Acerno. Per iniziare, il Braccio di San Matteo raggiungerà il 17 settembre il carcere di Fuorni, il 20 settembre la Guardia di Finanza e il 18 settembre l'Ordine dei Commercialisti. Il 17 e il 18 settembre alle ore 19, nella sala San Tommaso del Duomo di Salerno tornano, inoltre, le “Giornate Matteane”, presiedute dall'arcivescovo Andrea Bellandi e moderate dalla professoressa Lorella Parente, docente di Teologia Dogmatica presso l’ISSR Salerno. L'evento teologico-culturale sarà utile a (ri)scoprire la propria fede cristiana, alimentando l’impegno di testimonianza.

Il giorno della festa

Il 21 settembre, quindi, giorno della festa di San Matteo, in programma le messe alle 6.30, alle 9 e alle 11 al Duomo, mentre nella cripta alle 7.30, alle 10 e alle 12. Alle ore 18, a seguire, la celebrazione si sposta in piazza della Libertà per il solenne pontificale con il Cardinale Parolin segretario di stato del Santo Padre.

La chicca

La giunta comunale ha dato il via libera anche per il concerto di musica sacra del maestro Daniel Oren, in piazza della Libertà, per un costo totale di 100mila euro, come anticipa Le Cronache.

Il programma civile

Nell'atrio della Cattedrale, alle ore 21 si susseguiranno una serie di iniziative a cui sarà possibile assistere fino ad esaurimenti posti: il 16 settembre è previsto l'omaggio a Caruso, mentre il 17 settembre si terrà Arcobaleno Salernitano, spettacolo rievocatico della città e il 18 alle ore 20 sarà presentato il restauro degli absidi e della statua di San Giuseppe. Ancora, il 19 settembre le canzoni napoletane di Don Michele Pecoraro e il 20 settembre il Premio San Matteo conferito a 4 personalità di Salerno.