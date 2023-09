Festeggiamenti per San Matteo: la presentazione con l'Arcivescovo Bellandi

E’ in programma per il 7 settembre 2023, alle ore 11, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo Apostolo, Patrono della nostra città. Ad illustrare il calendario degli appuntamenti, sarà l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Prevista anche la presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.