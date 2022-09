San Matteo 2022: bagno di folla alla processione/ la diretta

Bagno di folla per la processione dei venerati simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’Ante e San Fortunato, la prima dal 2019 per via delle restrizioni legate al Covid. Presenti, fra gli altri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale Francesco morra, la vicesindaco di Salerno Paky Memoli, gli assessori Paola de Roberto e Massimiliano Natella, i consiglieri Tea Luigia Siano, Donato Pessolano, Giuseppe Zitarosa, Filomeno Di Popolo, Roberto Celano, Antonio Carbonaro e Dante Santoro. Tra i presenti anche l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, insieme a Lello Ciccone.

Alle ore 18 San Matteo è uscito dal Duomo di Salerno per cominciare il lungo cammino che lo porterà in Piazza della Libertà.