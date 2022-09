San Matteo 2022: bagno di folla alla processione/ la diretta

Bagno di folla per la processione dei venerati simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’Ante e San Fortunato, la prima dal 2019 per via delle restrizioni legate al Covid. Presenti, fra gli altri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale Francesco morra, la vicesindaco di Salerno Paky Memoli, gli assessori Paola de Roberto e Massimiliano Natella, i consiglieri Tea Luigia Siano, Donato Pessolano, Giuseppe Zitarosa, Filomeno Di Popolo, Roberto Celano, Antonio Carbonaro e Dante Santoro. Tra i presenti anche l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, insieme al dirigente di Forza Italia Lello Ciccone.

Alle ore 18.05 San Matteo è uscito dal Duomo di Salerno per cominciare il lungo cammino che lo porterà in Piazza della Libertà.

Grande la partecipazione della cittadinanza. In via Mercanti lancio di coriandoli dai balconi in onore del Santo Patrono della città. Immancabile la tappa presso Palazzo di Città, sempre accompagnato dai salernitani entusiasti del ritorno della processione dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Tantissimi i salernitani che si sono assiepati nei pressi del Duomo nell'attesa che le statue dei santi facciano il loro ritorno nella Cattedrale. L'ennesima conferma del grande entusiasmo con il quale è stata accolta la processione.

(Foto di Guglielmo Gambardella)