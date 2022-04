San Matteo 2022, Bellandi apre alla processione: "Decideremo con il Comune"

A Salerno, il prossimo 21 settembre, potrebbe tornare la tradizionale e storica processione in onore di San Matteo. A non escludere questa possibilità è direttamente l’arcivescovo Andrea Bellandi che, ieri pomeriggio, ha partecipato alla riapertura della porta laterale di accesso alla Cattedrale del capoluogo.“Da parte nostra, come vescovi campani, abbiamo già riaperto la possibilità a manifestazioni come la Festa di?San?Matteo.?Ovviamente – ha spiegato Bellandi parlando con i giornalisti presenti - prima di prendere ogni decisione dovremmo incontrarci con l’amministrazione comunale di?Salerno. E speriamo anche che la situazione possa evolversi verso il meglio e ridare a Salerno e ai salernitani la loro amata festa di?San Matteo”.

Le restrizioni anti-Covid

Molto dipenderà, ovviamente, dall’andamento dei contagi e dalle scelte che Curia e Comune prenderanno insieme in vista dei festeggiamenti annuali per il Santo Patrono. Ricordiamo che lo scorso anno, fu celebrata solo una Santa Messa nella nuova Piazza della Libertà, mentre due anni fa, ad inizio della pandemia, fu celebrata una Santa Messa, per poche persone, all’interno del Duomo. Ora, con la fine dello stato di emergenza, i salernitani potrebbero rivedere il loro Santo di nuovo in processione per le strade del centro, come vuole la tradizione.