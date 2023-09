Dai festeggiamenti per San Matteo all'inizio della visita pastorale: la video-intervista all'Arcivescovo Bellandi

Nuovo appuntamento, oggi, 29 settembre 2023, ultimo venerdì del mese, con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo in “9 minuti” ha fornito, in particolare, un bilancio sui festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno, l'Apostolo Matteo e sull’inizio della visita pastorale. Poi si è soffermato sulla 14esima edizione della festa dei popoli, sulla Conferenza Episcopale della Campania tenuta a Pompei il 28 settembre e, infine, sulla prima sessione dell'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del prossimo 4 ottobre, in Vaticano.

