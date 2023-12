Tentano di mettere a segno un furto con un'auto rubata: ladri costretti a fuggire a piedi

E’ stata ritrovata in località Campanella, a San Rufo, un’automobile che, nella notte tra venerdì e sabato, era stata rubata davanti ad un’abitazione a Baragiano (Potenza).

Le indagini

La vettura è stata rinvenuta dai carabinieri dopo che i ladri hanno cercato di mettere a segno un furto all’interno di una casa, situata in un posto isolato, nonostante la presenza dei proprietari, che li hanno costretti a fuggire a piedi. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità dei malviventi.