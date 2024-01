Smembramento dell'istituto San Tommaso d'Aquino, l'assessore Falcone chiarisce: "Si è trattato di un errore materiale"

"Un errore di trascrizione". C'era questo alla base degli accorpamenti previsti per i plessi dell'Istituto San Tommaso d'Aquino, "diviso", così, tra l'I.C. Ogliara e la Calcedonia. Ad assicurarlo è l'assessore all'Istruzione, Gaetana Falcone: "Si è trattato di un mero errore materiale relativo alla trascrizione di un file. L'istituto San Tommaso, in ogni caso, sarà accorpato con l'istituto Calcedonia". Una vittoria, dunque, per la comunità scolastica, che da giorni è scesa in piazza contro il suo smembramento.

La lettera

Nella giornata di ieri, intanto, una docente del San Tommaso, a margine della protesta pacifica: "Siamo pronti ad accogliere le nuove famiglie e le intere comunità delle altre scuole". Insomma, il San Tommaso, dopo che ci sarà l'approvazione della delibera con la modifica annunciata dalla Falcone, manterrà l'interezza della sua comunità scolastica, scongiurando l'ipotesi inizialmente paventata (accorpare i plessi dell'istituto comprensivo a scuole diverse).