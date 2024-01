Accorpamenti: gli alunni della San Tommaso d'Aquino entrano in classe, continua la protesta dei genitori

La protesta non si ferma. Gli alunni del San Tommaso d’Aquino sono tutti presenti all’interno della scuola visto anche il maltempo di oggi. Tutti insieme, dai più piccini della prima della primaria alla secondaria di primo grado, impegnati in una lezione partecipata sui diritti, la libertà di pensiero, il rispetto. Partendo dalla Costituzione Italiana ad oggi.

La protesta dei genitori continua

“C’ è stato detto che gli alunni, vengono strumentalizzati per una protesta dei grandi. Dalla lezione è emerso che hanno ben compreso ciò che sta succedendo e come recita l'art.21 della C.I. , tutti sono liberi di manifestare e senza precisare età. Secondo art.17 della C.I. ci si può riunire, l’importante è che sia una manifestazione pacifica e senza armi” fanno sapere i genitori che precisano: “Le nostre uniche armi sono state le parole, la partecipazione pacifica e il voler comprendere cosa ha guidato queste decisioni. Per noi ogni situazione diventa un motivo di crescita. Ogni giorno si parla di compiti di realtà, compiti autentici e quale potrebbe essere un compito migliore che quello di manifestare e lottare pacificamente per i propri diritti, sanciti anche dalla Costituzione e dai diritti per l'infanzia”. Le famiglie, intanto, hanno inviato tramite pec comunicazione alla Questura. Nel frattempo i genitori si trovano all'esterno del plesso “Don Peppe Diana”, a Matierno, per continuare la loro protesta.