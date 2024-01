Accorpamenti, la comunità della San Tommaso d'Aquino incontra la Falcone: "Ci ha presi in giro"

Per nulla soddisfatta, la delegazione di insegnanti e genitori dell'istituto comprensivo San Tommaso D'Aquino dopo l'incontro con l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone. Ai quesiti relativi alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'accorpamento scolastico contestato dalla comunità scolastica, infatti, l'assessore avrebbe fornito risposte evasive. "Inizialmente soddisfatti dell'accoglienza mostrata dall'assessore, ci siamo subito dovuti ricredere, in quanto alle domande semplici e dirette le risposte erano evasive: Perché una scuola con i numeri adeguati, una scuola sana e che è cresciuta negli anni, è stata smembrata e messa in difficoltá, rischiando di perdere il proprio dirigente che tanto ha lavorato per questa scuola, una dirigente unica nel modo di pensare alla propria comunita scolastica (tutto questo a favore di scuole che i numeri non li avevano)? Perché le precedenti proposte nelle quali mai era stato considerato lo smembramento della San Tommaso d'Aquino, sono state completamente stravolte, con modalitá carbonare, al punto che i vertici dell'Istituto smembrato sono stati colti di totale sorpresa? Le risposte della Falcone per nulla puntuali, hanno cercato di sviare dall'aspetto procedurale l'attenzione delle presenti, da un lato parlando di esigenze non chiarite degli altri istituti, di motivazioni del tutto oscure per cui l'IC Barra non possa essere accorpato alla San Tommaso d'Aquino. E dall'altro arrivando a contestare la presenza dei docenti accanto alle famiglie, in quella sede", spiegano docenti e genitori.

"Un tentativo mal riuscito di attaccare, per difendersi. - incalzano- Le docenti che per tutta risposta, fiere del loro operato hanno ribadito che il supporto alla comunitá scolastica sará sempre totale. Tutto ormai dipende dalla Regione. Peccato, però, che la responsabilita' delle proposte inaccettabili sia del Comune". La delegazione, infine, ha abbandonato l'incontro alla frase finale dell'assessore: 'è stata una questione di numeri'. Numeri che, in realtà, rappresentano il punto di forza del San Tommaso d'Aquino. Tanta amarezza, in attesa di risvolti migliori.