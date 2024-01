Auto contro un muro, morì l'amico: condannato 26enne

E' stato condannato a 2 anni il giovane che, nel 2020, provocò un incidente stradale e la morte dell'amico, a San Valentino Torio, che si trovava seduto sul lato passeggero. La sentenza è stata emessa giorni fa, dal giudice monocratico di Nocera Inferiore. La vittima, M.F. , aveva 31 anni.

La condanna

Secondo le accuse il ragazzo, quella sera, guidava ad una velocità superiore a quella consentita. Andò a finire contro un muro in cemento, che delimitava l'ingresso di un'attività conserviera. Il 31enne morì dopo qualche ora, in ragione delle gravi ferite riportate. L'imputato se la cavò con un mese di prognosi. E' stato condannato per omicidio stradale, con l'esclusione dello stato di ebbrezza da parte del tribunale