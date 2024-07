Controlli nell'Agro: un arresto e una denuncia per droga, chiuso bar-ristorante abusivo

Nella giornata di ieri 11 luglio, a San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto l'impiego di personale di tutti i Comandi dipendenti dal Reparto Territoriale, insieme alla Sezione Radiomobile e Sezione Operativa del NOR di Nocera Inferiore. Il servizio, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme "salva vita” del Codice della Strada. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre impiegati i comparti di specialità per la Tutela della Salute, con un dispositivo composto complessivamente da 14 pattuglie ed alcune decine di militari: controllati 101 veicoli, identificate 133 persone e verbalizzate 18 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

I posti di blocco e i controlli

Con il sequestro complessivo di alcune decine di grammi di droga, sono state effettuate numerose ispezioni e perquisizioni anche al fine di contrastare gli illeciti in materia di stupefacenti, in esito alle quali un 22enne di origini ucraine è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di 26 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina-crack, un 30enne di Pagani è stato deferito in stato di libertà all'A.G. poiché in possesso di 2 grammi di cocaina e 29 di hashish, mentre due uomini sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno quali assuntori di droghe perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti tipo marijuana e hashish. Infine, i carabinieri del NAS di Salerno, a San Marzano sul Sarno,hanno controllato un bar-ristorante accertando diverse violazioni alla sicurezza alimentare ed ai regolamenti comunitari, amministrativamente sanzionando il responsabile e procedendo al sequestro di 20 kg di alimenti non tracciabili. Inoltre, l'attività è risultata completamente abusiva poiché priva di autorizzazioni, con conseguente provvedimento di chiusura immediata del locale anche per gravi carenze igienico sanitarie, strutturali e funzionali.