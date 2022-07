Tentò di abusare di due ragazze, condannato a 7 anni di carcere

Un giovane di 29 anni, di nazionalità romena, è stato condannato a 7 anni e 3 mesi per aver tentato di violentare due giovani ragazze. I fatti a San Valentino Torio, ad aprile 2021, costati il carcere all'imputato, condannato dal collegio a Nocera Inferiore

Le accuse

Stando alle accuse, il ragazzo avrebbe preteso di abusare di una ragazza e poi dell'amica, minorenne, in casa della prima. In entrambi i casi, data la forza impiegata per bloccare entrambe, le due restarono ferite al braccio e alle gambe, oltre che al volto. L'uomo sarebbe riuscito a toccarle nelle parti intime, ma la reazione delle vittime fu provvidenziale per evitare la violenza.