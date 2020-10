San Valentino Torio al buio dopo il maltempo: l'avviso del sindaco

Comunico ai cittadini tutti che purtoppo ci sono guasti all'impianto di pubblica illuminazione in alcune strade cittadine quali Via Vetice, Via Sanguette, Via Cesina, Via Carducci e zone limitrofe, nonchè Via Provinciale Sarno Nocera lato Sarno.

Il tutto è dovuto al forte maltempo del fine settimana scorso e ad un incidente che è avvenuto qualche giorno fa. Contiamo di risolvere tutto entro domani. Ci scusiamo per i disagi ma i danni sono notevoli e stiamo provvedendo man mano a risolvere la problematica.