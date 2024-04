Litiga con un postino e lo colpisce con un calcio, ora rischia il processo

Sferrò un calcio ad un portalettere, dopo averci discusso, per ragioni non meglio specificate. Ora rischia il processo, un ex messo comunale a San Valentino Torio, che a fine 2021 aggredì l'uomo, mentre stava lavorando.

Le accuse

L'imputato risponde di lesioni gravi e aggravate. Da chiarire i motivi del litigio tra i due, con il giudice che deciderà in udienza predibattimentale se mandare o meno l'uomo sotto processo. La vittima rimediò oltre 50 giorni di prognosi, in ragione di una serie di fratture rimediate a seguito di quel calcio.