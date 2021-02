Bimbo positivo in un asilo a San Valentino: classe e maestre in quarantena

Bimbo positivo in un asilo a San Valentino Torio. La classe e due maestre vanno in quarantena. Lo ha comunicato il sindaco Michele Strianese, dopo la comunicazione della dirigente dell'istituto in via Curti: "Ha provveduto, come da protocollo, a mettere in quarantena da domani tutta la classe unitamente alle due maestre. Il bambino in questione sta bene e gli auguriamo una pronta guarigione. Non risultano altre problematiche connesse a questo caso positivo.Teniamo sotto controllo la situazione. Oggi nessun altro caso positivo oltre a questo comunicato.