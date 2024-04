Gambizzò uomo in strada dopo un litigio, arriva la condanna

Gambizzò uomo dopo un litigio in strada, condannato a 2 anni un 37enne di San Valentino Torio. I fatti risalgono al 19 giugno 2023, con la pistola trovata successivamente dalla polizia, in un campo incolto vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Valentino Torio. Secondo le accuse, l'imputato sparò alla vittima dopo un primo litigio in strada, per futili motivi.

Le indagini

L'assenza di matricola rese l'arma di natura clandestina. La vittima, colpita al ginocchio, fu soccorsa e trasferita in ospedale per le cure del caso.