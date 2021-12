Alimenti conservati male e ammuffiti, pronti alla vendita: a processo per frode

Va a giudizio per frode in commercio e cattiva conservazione di prodotti alimentari un imprenditore impegnato nel settore dei prodotti alimentari, a San Valentino Torio.

Le indagini

Come legale rappresentante della ditta «deteneva nei locali deposito nella città degli innamorati prodotti alimentari ittici e salinati in cattivo stato di conservazione, con presenza di muffe, irrancidito, invaso da insetti volanti e con aggiunta di additivi chimici, prodotti non consentiti e pericolosi per la salute pubblica». Siamo nel novembre 2015, quando le forze dell'ordine svolsero controlli di routine, poi l'indagine e infine il processo, fissato per gennaio. L'uomo risponde anche di frode in commercio, perchè deteneva i prodotti alimentari con finalità di rivendita messa in commercio, in modo non equivoco «a consegnare ai consumatori un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quanto dichiarato o pattuito, destinando alla commercializzazione prodotti ittici privi di tracciabilità».