Incendio in un deposito a San Valentino, indagato un giovane

E' stato individuato e denunciato a piede libero un uomo, ripreso ad armeggiare vicino ad una cisterna di olio, grazie al sistema di videosorveglianza interno all'area andata in fiamme sabato a San Valentino Torio.

L'indagine

Da chiarire le sue responsabilità, ora. Secondo una prima ipotesi, l'indagato pare fosse intenzionato a rubare pezzi da un camion, quando avrebbe incautamente dato il via al principio di incendio. I danni, centinaia di migliaia di euro, sarebbero potuti essere maggiori, rispetto a quelli già gravi contati a incendio domato, se i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Salerno, Napoli e Avellino non avessero attaccato l'incendio con numerosi gettiti di schiumogene. Si attendono, inoltre, gli ulteriori esami per verificare il livello d'inquinamento generato nell'atmosfera, a seguito del fumo nero che nella giornata di sabato era visibile da chilometri.