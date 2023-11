Pubblica illuminazione in città, continuano i lavori di sostituzione

Continuano i lavori per l'efficientamento e l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione. "Sono ormai piu' di 1.000 i punti luce dell'impianto di pubblica illuminazione che abbiamo efficientato, mediante la sostituzione delle vecchie lampade a vapori di mercurio con quelle innovative a led. - spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici e ViceSindaco di San Valentino Torio Rosanna Ruggiero - Sono innumerevoli i finanziamenti ricevuti in questi anni per questa importante opera pubblica di ristrutturazione complessiva dell'impianto pubblico.

I numeri

Con gli ultimi 90.000 euro ottenuti abbiamo messo le nuove lampade a led in Via Falcone, Via Borsellino, Via Manzoni, ecc ed ora stiamo ampliando l' impianto in due strade importanti in cui ne mancava proprio un tratto, ovvero Via Toria (zona Cimitero) e Via Vetice (lato a confine con comune di Striano). Mettiamo altri 19 nuovi punti luce in zone buie che ora diventeranno piu' sicure e sorvegliate, aiutando cosi cittadini e automobilisti. A Via Vetice illuminiamo completamente la zona di accesso al paese per chi proviene dalla Provincia di Napoli. Andiamo sempre avanti per migliorare i servizi", conclude Ruggiero.