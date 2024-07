San Valentino Torio, iniziati i lavori di messa in sicurezza del parcheggio di Piazza Monsignor Arsenio Salerno

Sono iniziati giorni fa i lavori di messa in sicurezza a San Valentino Torio, del parcheggio di Piazza Mons. Arsenio Salerno (cosidetta Piazza Ferrovia), per offrire a cittadini e visitatori un paese sempre piu’ sicuro ed efficiente sul fronte dei servizi.

La nota

“Un’opera importante per aumentare i posti auto messi a disposizione della citta’ e soprattutto per consentire agli esercenti della zona di avere maggiore ricettività. Stamattina (l'altro ieri, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e si prosegue intensamente”, ha detto il sindaco Michele Strianese.