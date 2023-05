Addio al piccolo Mourad, lutto cittadino a San Valentino Torio: "Avevi il sole nel sorriso....e negli occhi la stessa luce del cielo"

Il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in concomitanza dei funerali del piccolo Mourad, che saranno celebrati alle ore 17 nella chiesa di San Maria della Consolazione alla presenza del Vescovo Giuseppe Giudice.

L'ordinanza

Tramite un’apposita ordinanza, il primo cittadino e l’intera amministrazione hanno disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma per la giornata di oggi. Inoltre, invitano “tutti i cittadini, i commercianti, le organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportivi ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune, sospendendo le attività durante le esequie in segno di raccoglimento e rispetto per ricordare il piccolo angelo che ha perso la vita nell’incidente stradale”.

Il cordoglio

Il messaggio del Comune: “…E come un angelo sei volato via….Avevi il sole nel sorriso....e negli occhi la stessa luce del cielo….Ora sei un angelo avvolto dalla dolce carezza del Signore e del materno bacio di Maria….A te che sarai luce d’Amore Consolatrice per i tuoi Cari….”.