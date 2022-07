Calci e pugni a moglie e figlia per anni: 50enne rischia di finire a processo

Botte a madre e figlia, anche per un caffè che gli fu rifiutato, dopo l'ennesimo litigio. Un 50enne di San Valentino è indagato dalla Procura di Nocera per maltrattamenti e lesioni. Per anni, secondo le accuse, avrebbe vessato la moglie e la figlia, rendendo la loro convivenza pessima e umiliante

Le accuse

Per lui l'indagine è chiusa. Tra gli episodi, i calci e i pugni sferrati alla figlia per un caffè rifiutato e le pietre lanciate contro il cane. In quell'occasione le due donne trovarono riparo in casa, prima di essere raggiunte dall'uomo e percosse, nuovamente, anche con una sedia. Futili motivi alla base di quei comportamenti, poi finiti in una denuncia, trasformata poi in un'indagine. L'uomo rischia il processo.