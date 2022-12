Semina il panico con un machete, straniero arrestato dai carabinieri

Aveva seminato il panico in strada, fermando le auto in transito armato di machete. È accaduto in zona Casatori a San Valentino Torio, giorni fa. L'uomo, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri di Sarno guidati dal comandante Antonio Nasti.

L'arresto

Nel tentativo di bloccare lo straniero, che doveva già essere espulso dal territorio italiano in ragione di decreti mai eseguiti, un militare è rimasto ferito. Questa mattina è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Nocera per la direttissima. L'uomo ha precedenti per furto, rapina e resistenza. A chiamare i carabinieri è stato un ragazzo, dopo che l'uomo aveva colpito con violenza una macchina con a bordo due anziani. Il giudice ha convalidato l'arresto. “Mi complimento con i carabinieri di Sarno per la professionalità e il coraggio dimostrato. Il loro tempestivo intervento non solo ha consentito l’arresto dello straniero ma ha ancheimpedito fatti più gravi e, nel contempo, garantito la sicurezza dei cittadini”. Così ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.