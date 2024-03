La polizia ha scoperto una pistola senza matricola in un campo incolto vicino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Valentino Torio. L'arma, secondo gli inquirenti, potrebbe essere collegata al caso di S.C., ferito il 19 giugno 2023. L'indagato, R.O., si trova agli arresti domiciliari dal 31 gennaio per il suo presunto ruolo nella sparatoria. Secondo la Procura, R.O. avrebbe sparato a S.C. durante un confronto, colpendolo al ginocchio.

Le indagini

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno e del Commissariato di Sarno stanno ora analizzando l'arma per verificare la sua provenienza e possibile uso in altri reati. L'assenza di matricola rende l'arma non registrata e aggiunge un elemento di interesse alle indagini in corso. Il ritrovamento sottolinea l'importanza delle indagini sulla circolazione di armi non registrate e il lavoro delle forze dell'ordine per mantenere la sicurezza pubblica.