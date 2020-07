Commerciante rapinato nell'Agro di 13mila euro, la banda dei 4 finisce a processo

In quattro finiscono a processo, con il giudizio immediato, per rapina aggravata, simulazione di reato, porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione. Si tratta degli autori del colpo avvenuto a San Valentino Torio, il 2 dicembre 2019, ai danni di un 72enne commerciante ortofrutticolo di Pagani, che in pieno giorno, nei pressi dell’istituto di credito in cui era pronto a versare del denaro contante. In due, armati di pistola, lo costrinsero a consegnare la somma di 13mila euro.

L'inchiesta

Le indagini partirono dopo la scoperta in un parcheggio di San Marzano sul Sarno, di un’automobile a noleggio con targhe alterate, utilizzata per la fuga dai rapinatori. Dagli accertamenti effettuati sulla vettura e dai successivi approfondimenti investigativi - comprendenti, tra l’altro, l’assunzione di informazioni testimoniali, l’acquisizione ed analisi di registrazioni da impianti di video-sorveglianza, lo svolgimento di servizi di osservazione, accertamenti bancari, perquisizioni, sequestri, rilievi tecnici, individuazioni fotografiche e intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati - emersero diversi elementi che portarono all'individuazione di almeno tre degli indagati. Furono infatti ricostruite le modalità di acquisizione dell’autovettura a noleggio per il tramite di una quarta persona - anch’essa indagata - che, allo scopo di eludere le investigazioni e impedire l’identificazione degli autori, ne aveva denunciato il furto subito successivo alla rapina. La Procura ricostrì inoltre le fasi preparatorie del reato, il tragitto compiuto per seguire la vittima dal mercato ortofrutticolo di Nocera – Pagani fino al luogo della rapina; le modalità di camuffamento (con recupero degli indumenti utilizzati) e il primo rifugio adoperato a San Marzano sul Sarno, presso l’abitazione di una persona non complice né consapevole dell’accaduto.