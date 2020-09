Carte false per ottenere il reddito di cittadinanza: 60enne rischia il processo

Carte false per ottenere il reddito di cittadinanza. Così, una donna di circa 60 anni, residente nell'Agro nocerino, rischia il processo per truffa. Stando alle accuse della Procura di Nocera Inferiore, avrebbe fornito dati differenti, rispetto alla sua situazione reddituale, per ottenere il contributo assistenziale

Il sequestro

Quando la donna fu denunciata a piede libero, il pm dispose il sequestro di circa 6000 euro alla stessa imputata, perchè la cifra fu ritenuta essere percepita indebitamente, creando anche un danno di entità patrimoniale all'Inps. Nella documentazione presentata, insomma, la 60enne avrebbe fornito dati non corrispondenti al vero, rispetto al suo nucleo familiare, ottenendo così il via libera per il contributo. Per lei ci sarà ora il vaglio del gip.