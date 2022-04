Ricatto dopo averlo registrato in video con una ragazza: è indagato per tentata estorsione

Ricatto a luci rosse, chiede soldi per non diffondere un video dove era nudo. Un ragazzo di Firenze è indagato per tentata estorsione dalla Procura di Nocera Inferiore. Insieme ad una donna, avrebbe registrato un uomo dell'Agro, a sua insaputa, per poi ricattarlo

Le accuse

I fatti risalgono ad un anno fa. La vittima denunciò tutto, dopo la richiesta di 150 euro da pagare per non diffondere il video. La ragazza complice dell'imputato non fu mai individuata.