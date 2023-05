"Da oggi il tuo banco vuoto, il tuo silenzio assordante farà male": il ricordo commovente della maestra di Mourad

“Ciao maestra, ci vediamo lunedì; ciao Mourad, a lunedì!”. Sono state queste le ultime parole che Mourad - il bambino deceduto insieme alla sorellina Jemila e al fidanzatino di quest’ultima Rosario a seguito del drammatico incidente stradale avvenuto domenica sull’A30 – si era scambiato con una delle sue maestre, A.P, venerdì scorso all’uscita da scuola a San Valentino Torio.

Il ricordo

Parole che la maestra ha pubblicato sui social per ricordare il suo piccolo alunno e che sicuramente non dimenticherà mai. Il suo ricordo: “Da oggi il tuo banco vuoto, il tuo silenzio assordante farà male. La notizia della tua morte è stata una pugnalata al cuore. Se ti rimproveravo tu mi guardavi con quegli occhioni meravigliosi e un sorriso a 32 denti ed il gioco era fatto. Non posso pensare che non ti vedrò più correre, ridere, parlare. La seconda B non sarà più la stessa classe senza di te. Arrivederci piccolo amore della maestra”.

I funerali

Si terranno questo pomeriggio alle 17, nella chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, i funerali del piccolo Mourad. Ad officiare il rito funebre, insieme a don Alessandro Cirillo, il Vescovo Mons.Giuseppe Giudice, per testimoniare, come ha scritto il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, la vicinanza alle famiglie colpite da questi gravi lutti e a tutta la comunità di San Valentino Torio. Anche oggi sarà un giorno di lutto cittadino.