Rifiuti speciali pericolosi abbandonati nell'Agro nocerino: il blitz

Prosegue l'impegno dell'Associazione Accademia Kronos Salerno e del Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno nella prevenzione degli illeciti ambientali attraverso il monitoraggio dei corsi d'acqua e dei canali consortili.

I rifiuti

E, proprio in occasione di mirati controlli svolti insieme al personale dell'Ente Parco nei territori ricadenti tra i comuni di San Valentino Torio, Scafati e Sarno, è stata accertata la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed in particolare inerti di origine edilizia, beni durevoli dismessi, rifiuti agricoli, rifiuti plastici e legnosi, pneumatici esausti, barattoli di vernici, abbandonati in alcuni fondi agricoli, oltre alla presenza di alcuni scarichi di origine fognaria provenienti da alcuni nuclei abitativi. A seguito di quanto accertato, il personale intervenuto, dopo aver effettuato accurati rilievi fotografici ed aver identificato a livello catastale i fondi, hanno proceduto a redigere una dettagliata informativa alla Autorità Giudiziaria per diverse ipotesi di reato.