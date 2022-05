Ladro gli punta fucile, lui spara e lo ferisce: "Archiviato, fu legittima difesa"

Aveva ferito con un Revolver uno dei tre ladri che erano entrati nella sua villa a San Valentino Torio. Ai carabinieri aveva spiegato, poi, presentandosi spontaneamente, di averlo fatto perchè spaventato dalla presenza di quegli intrusi in casa. E' stata archiviata l'indagine su di un funzionario delle poste di Sarno, inizialmente indagato dopo l'irruzione in casa di tre ladri di nazionalità albanese. Per la Procura, dopo accertamenti e indagini espletate, sussiste la legittima difesa.

L'inchiesta

Quattro furono i colpi esplosi, allo scopo di intimidire i malviventi. E dpoo che uno di loro aveva puntato un fucile proprio contro il proprietario di casa. L'ultimo proiettile della Revolver, il quarto, lo aveva raggiunto al petto. I fatti risalgono allo scorso luglio. L'uomo era difeso dal legale Stanislao Sessa. Quella sera, il gruppo tentò il raid all'interno della villetta. Il proprietario spiegò che sua figlia lo aveva allertato perché aveva visto la telecamera che puntava sulla facciata anteriore della casa spostata, per impedirne la visuale. Quindi, l’uomo si era affacciato al balcone vedendo i tre entrare in giardino, così aveva esploso quattro colpi di pistola a scopo intimidatorio. Uno in aria, altri due in terra, con il quarto a conficcarsi ad altezza petto di uno dei tre stranieri. La persona ferita aveva a sua volta denunciato il proprietario dell'abitazione per tentato omicidio e calunnia. Per il pm, «appare evidente che la ricostruzione resa rappresenta il frutto di un suo personale tentativo di assicurarsi l'impunità dai gravi reati commessi». L'uomo si trova sotto giudizio per rapina impropria, mentre il complice ha patteggiato la pena.