Perseguita vicino di casa poi tenta anche abusi, condannato

Rispondeva di stalking e violenza sessuale un 40enne, che nel 2020 perseguitò il suo vicino di casa, arrivando persino a palpeggiarlo. Ora è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, a fronte di una richiesta di pena maggiore avanzata dall'accusa. Gli episodi si consumarono a San Valentino Torio.

La condanna

L'indagine partì dopo la denuncia della vittima, le cui abitudini furono stravolte dai comportamenti dell'imputato, al punto da non riuscire più a coltivare serenamente nel suo terreno in campagna. In un'occasione, l'uomo arrivò anche a palpeggiare la vittima, dopo essere entrato nel suo furgoncino con forza. Giorni fa la condanna del tribunale in primo grado, con tanto di programma riabilitativo per l'uomo, condannato per le accuse contestate.