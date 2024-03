San Valentino Torio, la succursale dell’Istituto "Domenico Rea" avrà presto suoi laboratori

La succursale dell’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Rea a San Valentino Torio avrà, dal prossimo anno scolastico 2024/2025, i propri laboratori per il corso di studi per l’ enogastronomia e la ricettivita’ alberghiera (bar, sala, reception). A comunicarlo è il sindaco Michele Strianese, a sua volta informato dalla Provincia di Salerno: "Ci ha comunicato di aver finanziato i lavori per ristrutturare un immobile del comune e destinarlo a laboratori didattici del nostro istituto superiore. Una bella notizia per ottenere la quale ci eravamo attivati immediatamente, gia’ all’ apertura dell’ Istituto avvenuta a Novembre scorso"

I dettagli

Il Comune ha messo a disposizione l’ immobile in questione, ubicato al piano terra del complesso scolastico di Via Terrazzani e che a suo tempo veniva utilizzato come alloggio del custode della scuola media. Inoltre, l'ente ha progettato le opere per ristrutturare e riattare il piccolo immobile e poi ha chiesto alla Provincia di Salerno di realizzare le opere. Attualmente i giovani studenti che frequentano la 1 E presso l’ Istituto di Via I° Mezzana n° 9/11, il giovedi si recano a Nocera Inferiore presso la sede principale dell’ Istituto, per frequentare i corsi di pratici di laboratorio. "Ebbene cio’ non avverra’ piu’ - spiega Strianese - dal prossimo anno scolastico 2024/2025, perche’ i laboratori si troveranno proprio ad una passo dalle aule didattiche e saranno raggiungibili a piedi. Il procedimento per lanrealizzazione delle opere e’ in testa alla Provincia, che realizzera’ l’ intervento tra giugno e agosto, cosicche’ da avere i laboratori pratici (bar, sala, reception, etc) gia’ disponibili da Settembre 2024. Invitiamo i cittadini, le famiglie, i giovani studenti ad iscriversi presso la succursale dell’ Istituto Superiore Domenico Rea di San Valentino Torio, che sara’ sempre piu’ strutturata ed attrezzata per proporre un’ offerta formativa completa ed al passo con i tempi".