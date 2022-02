Truffavano coppia di anziani con lo stesso trucco, condannati due napoletani

Truffarono diversi anziani, ora sono stati condannati in via definitiva due persone, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, con l'accusa di truffa. Le vittime erano persone residenti nei comuni di San Valentino Torio, Roccapiemonte e Sarno. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei due

Le accuse

I fatti risalgono al 2014, con una serie di truffe addebitate ai due, provenienti da Napoli, consumate e tentate, a danno di anziani. Utilizzando il trucco del finto corriere e dell'avvocato, la coppia aveva accumulato un bottino di circa 5000 euro, insieme ad oggetti in oro. Quattro furono le truffe tentate, ma non consumate, grazie alla scaltrezza di altri anziani che, mettendosi in contatto con i propri parenti, erano riusciti ad evitare l'inganno. Entrambi avevano poi deciso di patteggiare in primo grado in tribunale