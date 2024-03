"Truffatori in giro con un furgone", l'allarme del sindaco

Truffatori in giro con un furgone bianco a San Valentino Torio. L'allarme è stato lanciato dal sindaco Michele Strianese, giorni fa, attraverso il suo profilo social ufficiale, per mettere in guardia i cittadini a seguito di una serie di episodi.

La denuncia

“Attenzione si aggirano, in San Valentinio Torio, truffatori con un furgoncino bianco (tipo Doblo’) che avvicinano persone, soprattutto anziani, per chiedere soldi con motivazioni varie. State attenti, sono truffatori. Fanno finta di conoscere vostri parenti e amici, dicono che servono soldi per risolvere situazioni di urgenza creando cosi stati di apprensione. Attenzione, chiamate subito in aiuto altre persone, carabinieri, vigili urbani”