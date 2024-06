Truffe agli anziani, un incontro per la sicurezza in Comune

Truffe a danno di anziani, a San Valentino Torio un'iniziativa di prevenzione con le forze dell'ordine. L'appuntamento è fissato per martedì 18 Giugno, alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Palazzo Comunale. Sarà presente il Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore.

L'evento

L’evento rappresenta un’importante azione di informazione e sensibilizzazione rivolta soprattutto agli anziani, al fine di evitare situazioni spiacevoli e dannose per chi finisce vittima dei singoli raggiri. L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata con il contributo della consigliera comunale delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano, del consigliere comunale delegato alla Sicurezza Ernesto Velardo, e del Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro. Il Sindaco Michele Strianese e l’Amministrazione Comunale invitano dunque la cittadinanza a partecipare all'evento, che ha l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti per prevenire truffe e raggiri, al fine di proteggere in particolare le persone più anziane, sempre più spesso nel mirino di malviventi e truffatori.