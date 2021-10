San Valentino Torio, tenta di violentare due ragazze in casa: 28enne a giudizio

Un giovane di 28 anni romeno rischia il processo per violenza sessuale nei confronti di due giovani ragazze. I fatti a San Valentino Torio, lo scorso aprile, costati il carcere all'indagato, ora atteso dal giudizio immediato della Procura di Nocera Inferiore

Le accuse

Stando alle accuse, il ragazzo avrebbe preteso di abusare di una ragazza e poi dell'amica, minorenne, in casa della prima. In entrambi i casi, data la forza impiegata per bloccare entrambe, le due restarono ferite al braccio e alle gambe, oltre che al volto. Ora il vaglio del gip, prima del dibattimento