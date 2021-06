Grave carenza di sangue a Salerno, l'appello dell'Avis: "Intervenire subito"

L'associazione ha sede nella struttura fissa in via Pio XI e riceve tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 8.alle 10.30

C'è grave carenza di sangue a Salerno e l'Avis comunale, attraverso il presidente, dottore Luigi Amoroso, ha rivolto un accorato appello ai donatori.

I dettagli

"Per venire incontro a questa carenza - ha detto - legata al periodo estivo ed al periodo di pandemia, si chiede a tutti coloro che godono di buona salute, anche se hanno effettuato la vaccinazione Covid-Sars, di donare il sangue. Avis di Salerno presso la sua struttura fissa in via Pio XI, riceve tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 8.alle 10.30. Gli ammalati hanno purtroppo bisogno sempre di sangue. Prima di andare in ferie, chiediamo di raggiungere il centro Avis per un atto di generosità".