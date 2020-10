Covid-19: al via la sanificazione di strade e piazze a Castellabate

Al via, la pulizia e la sanificazione delle strade contro il coronavirus in tutto il territorio di Castellabate. Parte questa sera, mercoledì 21 ottobre e continua nei due giorni successivi, il 22 e il 23 ottobre, il servizio di sanificazione straordinaria delle arterie, predisposto dal Comune di Castellabate per il contenimento del coronavirus. L'intervento di igienizzazione, che verrà effettuato di notte a partire dalle ore 23, riguarderà strade, vie e piazze di tutte le frazioni del Comune.

Parla l’assessore alla Protezione Civile, Salvatore Marinelli