Da Nocera ad Eboli: carenze di personale e liste d'attesa lunghissime, l'iniziativa della Fials e la denuncia di Iannone

Denuncia condizioni di lavoro illegittime per il personale sanitario la Fials Salerno che, il 28 giugno, annuncia un presidio davanti all'ospedale di Nocera Inferiore, dalle 10 alle 13. Obiettivo dell'iniziativa è mettere in luce il crescente disagio legato alle condizioni di lavoro del personale sanitario e alle legittime proteste causate dalle violazioni contrattuali e dalla carenza di personale. "La situazione attuale ha un impatto negativo sul carico di lavoro, sui turni e sugli orari, portando a una significativa mancanza di riposo e a un eccessivo ricorso agli straordinari e ai doppi turni, con un accumulo di ore non recuperate", spiega Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno. Tali problematiche, secondo il sindacato, mettono a rischio la sicurezza dell'assistenza, esponendo sia gli operatori che i pazienti a seri rischi per la salute, nonostante le ripetute segnalazioni. "È urgente affrontare immediatamente la carenza di personale e le criticità organizzative per evitare conseguenze negative sul Livello Minimo di Assistenza essenziale per i cittadini - aggiunge Lopopolo . Con l'avvicinarsi della stagione estiva, delle ferie, dei congedi, delle maternità e di altre assenze, c'è il rischio che i reparti debbano essere accorpati o chiusi. "È indispensabile adottare misure straordinarie e tempestive per far fronte alla attuale scarsità di personale", continua. Nonostante le promesse di una valutazione approfondita del personale in relazione all'applicazione della legge 190, al momento non sono stati forniti dettagli concreti. Le richieste di dialogo sono rimaste senza risposta e si osserva una grave carenza di personale in tutte le categorie professionali, con ripercussioni sulla qualità dell'assistenza sanitaria offerta. "Assistiamo con rammarico a una significativa riduzione dell'assistenza sanitaria, che sembra ora dover essere nuovamente supportata dagli straordinari, imponendo ai lavoratori un ulteriore sacrificio per garantire i Lea," incalza Lopopolo.

Nell'ultima trattativa, la Fials ha espresso tutte le perplessità riguardo a quanto specificato dalla Direzione Sanitaria, che consente di chiedere una deroga all'elevazione dei limiti delle ore di straordinario a 180-250, in totale disprezzo della normativa di riferimento. "Ancora una volta si chiede un ulteriore sforzo agli operatori, che vogliono garantire i servizi e l'assistenza sanitaria grazie esclusivamente al loro immenso spirito di sacrificio e abnegazione - prosegue - Attualmente, l'unica cosa che ci tiene a galla è lo spirito di abnegazione del personale, ma le carenze sono così significative che non possiamo più tollerare il fatto che questa Asl non possa concedersi ferie e che gli ospedali non siano più sicuri a causa della nota carenza di personale che sta portando al ridimensionamento dei servizi". Il ricorso eccessivo agli straordinari comporta il depauperamento del fondo art. 102 per incarichi, progressioni economiche e indennità professionali, riducendo notevolmente le possibilità per i lavoratori di avere avanzamenti professionali ed economici previsti dal contratto vigente. "I lavoratori stanno pagando un considerevole debito contratto dall'Azienda e probabilmente subiranno un 'trattamento' configurabile a quello richiesto dalla Direzione: doppi turni a garanzia dei Lea", conclude Lopopolo. Dunque, la Fials provinciale ha deciso di intraprendere azioni di protesta, organizzando sit-in davanti a ciascun presidio ospedaliero/Dea, auspicando che le istituzioni prendano atto "di questa situazione critica e adottino misure concrete per garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per gli operatori, nonché un Livello Minimo di Assistenza adeguato per i pazienti".

Sanità allo sbando ad Eboli

“Sanità pubblica allo sbando a Eboli dove le liste d’attesa per una visita diabetologica sono lunghissime: circa dieci mesi. Inaccettabile e inammissibile che la Regione Campania non rispetti e tuteli adeguatamente la salute dei propri cittadini. De Luca continua a raccontare fandonie a riguardo, sottraendosi puntualmente dal proprio ruolo e dai propri doveri in materia di Sanità".

E' quanto denuncia il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania: "La Sanità pubblica è una conquista sociale irrinunciabile, un diritto sacrosanto riconosciuto dalla Costituzione all’articolo 32 e non è giusto né tollerabile che i cittadini debbano accettare passivamente assurdi tempi di attesa nelle strutture pubbliche, spesso rinunciando a farsi curare – con il serio rischio di conseguenze avverse sulla propria salute – o siano costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie private quando hanno le possibilità economiche per farlo. E chi non è agiato? Che fa? Lo chiedo a De Luca. Attende di morire senza aver avuto la possibilità di curarsi? De Luca si prenda le sue responsabilità e ammetta il suo totale fallimento”, conclude Iannone.