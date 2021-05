Sanità, la Cgil avvia una raccolta firme per la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e co.co.co.

La Funzione Pubblica CGIL di Salerno ha inteso promuovere una raccolta firme tra i precari della sanità salernitana per una petizione da inviare al Presidente della Regione Campania On.Vincenzo De Luca e ai Direttori Generali dell’ASL Salerno e dell’Azienda Ospedaliera Ruggi

La Funzione Pubblica CGIL di Salerno ha inteso promuovere una raccolta firme tra i precari della sanità salernitana per una petizione da inviare al Presidente della Regione Campania On.Vincenzo De Luca e ai Direttori Generali dell’ASL Salerno e dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona per chiedere la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e co.co.co. degli operatori e dei professionisti sanitari a 36 mesi e l’immediata stabilizzazione di coloro che siano già in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Madia.

A partire dalle prime ore del mattino sono già centinaia le adesioni pervenute alla mail dedicata essenziali@fpcgilsalerno.it Inviando una mail con nome, cognome, profilo professionale e presidio ospedaliero di provenienza, è possibile aderire alla raccolta firme.