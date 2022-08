Sanità, la proposta: "Medici dall'Asl Napoli 1 all'ospedale di Sarno"

"Medici dall'Asl Napoli 1 all'ospedale di Sarno". È la proposta di Mario Polichetti, responsabile nazionale dell'area materno-infantile di Italia Viva, che interviene sulla carenza di personale all'ospedale di Sarno "Martiri del Villa Malta".

La proposta

"Sono pronto a farmi portavoce con i colleghi dell'Asl Napoli 1 - spiega Polichetti - per dare una mano al personale in estrema difficoltà a Sarno. Personalmente, all'Asl Napoli 1 ci sono tante professionalità pronte a dare una mano all'ospedale della città dell'Agro. I manager delle due aziende, Asl Napoli 1 e Asl Salerno, diano vita a un confronto serio per permettere che questo diventi realtà".