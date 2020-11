Sanitari in bilico, la Cub proclama lo stato di agitazione dell'Asl 3 lotto 6

Proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale, presso la ASL 3 lotto 6. La segreteria Provinciale CUB, con a capo il Segretario Giuseppe Salvati, infatti, fa sapere che "ad oggi ancora nessuna comunicazione è stata inoltrata da parte della società, la Serenissima, sui nostri ripetuti solleciti di incontro sindacale, in merito al passaggio diretto ed immediato dei lavoratori. Nè alcun comunicazione è stata mai fatta dall’ Asl di Salerno in merito a dichiarazioni da parte della Compass Group, con la quale la stessa comunica che a partire dal 30/11/2020 lascerà l’appalto del centro di cottura 5088 di Nocera Superiore, avendo trasmesso lettere di licenziamento tra il personale. Il personale sta vivendo momenti di forte tensione sociale su tutto l’appalto, preoccupati di probabili licenziamento", ha spiegato il segretario.

Si proclama lo stato di agitazione su tutte le asl Regione Campania lotto 6, si attiva la procedura di raffreddamento, con riserva, all’esito negativa di attuare forme di sciopero permanente nel rispetto della normativa vigente.

Visto che da parte dell’Al Salerno e da parte della società La Serenissima, con menefreghismo totale, non comunicano modi e termini di inserimento sul lotto della nuova società, creando enormi disservizi dimostrando ancora una volta enorme incompetenza, non preoccupandosi minimamente dei lavoratori preoccupati e in piena crisi sociale.

Procederemo per la nostra strada nel rispetto della salvaguardia di tutti i lavoratori, verificheremo e saremo sempre vigili al rispetto di leggi e contratti. A tutti i lavoratori chiediamo di stare sereni.