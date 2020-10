Sant'Angelo a Fasanella, allevatore aggredito da cinghiale in campagna

Momenti di paura, questa mattina, a Sant’Angelo a Fasanella, dove un allevatore è stato improvvisamente aggredito da un cinghiale che, poi, è fuggito via.

Le ferite

L’episodio si è verificato in aperta campagna. Per fortuna ha riportato solo escoriazioni, ma è stato comunque condotto in ospedale per le medicazioni ed ulteriori accertamenti. La presenza dei cinghiali, che danneggiano le coltivazioni degli agricoltori, continua ad essere una problematica irrisolta nel Cilento e Vallo di Diano.