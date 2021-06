Scivola dalla scala durante i lavori in casa: 70enne trasportato in ospedale

Momenti di paura, ieri pomeriggio, a Sant’Arsenio, dove un uomo di 70 anni è scivolato da una scala mentre stava svolgendo nella sua abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dov’è stato condotto in sala operatoria a causa delle ferite riportate alla testa. Ora è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.