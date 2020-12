Anziano trovato morto a Sant'Arsenio: non si avevano più sue notizie da giorni

Tragedia, oggi, a Sant’Arsenio, dove un anziano di 82 anni è stato trovato morto all’interno di un'abitazione in via San Rocco. A dare l’allarme è stato un familiare che, da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto.

I soccorsi

Di qui l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso, e poi dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. E’ molto probabile che l’uomo, che abitava da solo, sia stato stroncato da un malore improvviso.