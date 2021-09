Infastidiva persone ed esercenti, poi resiste ai carabinieri: arrestato

I commercianti hanno ringraziato i carabinieri per il pronto intervento, perchè pare che la situazione stesse diventando insostenibile a causa del comportamento dell'arrestato

Un uomo di Sant'Arsenio è stato arrestato questa mattina a Polla per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono intervenuti dopo la chiamata da parte di alcuni cittadini e commercianti in quanto l'uomo - già noto alle forze dell'ordine del Vallo di Diano - infastidiva persone ed esercenti.

L'arresto

Alla vista della pattuglia dei carabinieri l'uomo ha cominciato a dare a calci alla vettura e inveire contro altre auto in transito lungo la strada statale 19. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'uomo. Sul posto erano giunti per supporto anche gli agenti della Polizia locale. I commercianti hanno ringraziato i carabinieri per il pronto intervento, perchè pare che la situazione stesse diventando insostenibile a causa del comportamento dell'arrestato